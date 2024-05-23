Известный казахстанский спортсмен стал разнорабочим в Лондоне

Известный казахстанский спортсмен Ильдар Ягьяев сейчас работает лейбором в Лондоне (Великобритания), сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram он рассказал, сколько можно заработать в этой "должности".

По словам Ягъяева, лейбор – это, по сути, разнорабочий: принеси, подними, подмети, протри. Работает так он практически две недели.

"Говорили, тут адский труд. В общем, попал я в команду молдован, приятные люди. Чуть позже набрал туда четырех казахов, и стало как дома", – поделился спортсмен.

Команда реставрирует отель.

"Кстати, в одних из планов развития – собрать команду своих и брать объекты. Стать первым подрядчиком-казахом", – поделился Ильдар Ягьяев.

Что касается зарплат.

"Они варьируются от 100 до 140 фунтов (около 79 тыс. тенге) в день. За неделю можно поднять более 600 фунтов, а это 330 000 тенге", – говорит спортсмен.

Также компания предоставляет бесплатное жилье и дорогу. Работа начинается в 8 утра и заканчивается в 18:00. Плюс три перерыва на отдых.

Ильдар отмечает, что "нет плохих профессий, каждая создает блага для людей и их комфортного проживания, нужно лишь полюбить то, что делаешь, и тогда труд, даже самый грубый, возвышается до творчества.

Летом 2023 года стало известно, что Ильдар Ягьяев уехал в Англию собирать капусту.

Спортсмен из Актау является семикратным чемпионом мира и рекордсменом Книги рекордов Гиннесса по подтягиванию на турнике.