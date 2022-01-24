Для кого наиболее опасен «Омикрон», рассказала профессор из Казахстана

18 января заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов заявил, что заболеваемость коронавирусом за последний месяц выросла в 20 раз. По его словам, такого суточного числа заболеваний не регистрировалось за весь период пандемии. Только 17 января было зарегистрировано 9700 случаев заражения. Как отметил вице-премьер, новый штамм «омикрон» размножается в 70 раз быстрее варианта «дельта».

В нем более 50 мутаций, что вдвое больше, чем в «дельта». Как объясняет профессор КазНМУ «омикрон» характеризуется коротким инкубационным периодом (около 2 дней) по сравнению с предыдущим дельта-штаммом (в среднем 5 дней) и другими штаммами (до 14 дней). Значительное число случаев инфекции, вызванной новым штаммом – это бессимптомные формы или легкое течение простуды.

При заражении «Омикроном» тяжелые случаи чаще всего наблюдаются среди уязвимых групп: пожилые и лица с хроническими неинфекционными заболеваниями. Невакцинированные в наибольшей опасности. Переболевшие в меньшей степени могут полагаться на иммунную защиту. Новый штамм чаще других вариантов поражает детей и подростков. Равиля Егембердиева

При этом, по словам специалиста, по симптомам, понять, что это «Омикрон» невозможно. Для точного выявления коронавируса необходимо провести лабораторные исследования (ПЦР, экспресс-тест на определение антигенов вируса SARS-CoV-2), чтобы установить коронавирусную инфекцию. Инфекционист подчеркивает, что вид штамма эти исследования не определяют.

Зараженный новым штаммом может жаловаться на лихорадку и следующие признаки, схожие с ОРВИ (простудой):

повышение температуры тела до 38С

боли в мышцах

слабость

подкашливание

першение в горле

Однако, подчеркну, что в большинстве случаев не развивается пневмония, поэтому болезнь может протекать легче (уровень кислорода в крови у таких пациентов оставался в норме). Профессор КазНМУ

По информации эксперта, новый штамм представляет угрозу и для вакцинированных и переболевших. Так из-за большого количества мутаций новый штамм вируса более устойчив к существующим вакцинам, поэтому вакцинированные лица заражаются данным штаммом и болеют. Иммунная система человека, сформировавшаяся после перенесенной инфекции другим штаммом, может не справиться с вирусом и будет повторная коронавирусная болезнь.

При этом, как подчеркивает Егембердиева, вакцинироваться все равно необходимо. Дело в том, что полученная вакцина обеспечивает более легкое течение болезни и предотвращает развитие тяжелых осложнений.

Также необходимо соблюдать все антиковидные меры, которые известны гражданам в течение последних двух лет пандемии. Тактика по ведению и лечению больных с COVID-19 остается прежней, так как это один и тот же вирус. С учетом появления новых мировых данных в клинический протокол диагностики и лечения коронавирусная инфекция COVID-19 у взрослых регулярно вносятся дополнения. Равиля Егембердиева

Также специалист высказалась о действиях правительства Великобритании, отменившего большинство антикоронавирусных ограничений — таких как масочный режим и запрет на заграничные поездки.

Пандемия еще не закончилась и SARS-CoV-2 не перестал преподносить новые неприятные сюрпризы, он продолжает мутировать и что нас ждет впереди, мы не знаем. Великобритания пренебрегает рисками, связанными с продолжающимся инфицированием большого количества людей вирусом, встреча с которым несопоставима по последствиям для здоровья в сравнении с гриппом. Я думаю, что у нас к таким масштабным отменам антиковидных мер не придут. Инфекционист

На текущий момент для вакцинации в Казахстане всем группам населения доступны отечественная QazVac, российская «Спутник V» и китайские CoronaVac, Hayat-Vax (разработана китайской компанией Sinopharm, но произведена компанией Gulf Pharmaceutical Industries Julphar в ОАЭ) и Vero Cell. Вакцина Pfizer доступна для вакцинации подростков от 12 до 18 лет, беременных и кормящих, а также лиц от 60 лет и старше.