Надежда на «Кайрат»: опубликован рейтинг лучших футбольных клубов мира

Традиционно IFFHS вносит в свой рейтинг 400 лучших футбольных команд со всего мира. В зачет идут выступления на внутренней и международной арене.

В рейтинг-2021 вошла лишь одна казахстанская команда – действующий бронзовый призер чемпионата Казахстана и обладатель Кубка страны «Кайрат». Алматинский коллектив с 85,75 очками занял 231-е место, расположившись между клубом из Парагвая «Соль де Америка» и японской командой «Сереза Осака».

Для алматинской команды занятое в 2021 году место – прорыв, поскольку годом ранее «Кайрат» располагался на 439-м месте. Зато в рейтинге-2021 не оказалось ни чемпиона Казахстана костанайского «Тобола», ни серебряного призера «Астаны».

Сильнейшим футбольным клубом мира в 2021 году стал бразильский «Палмейрас», второе место также у бразильцев («Атлетико Минейро»), на третьем месте расположился английский «Манчестер Сити».

Что касается национальных чемпионатов, то IFFHS вносит в список лишь 80 лучших соревнований мира, и Казахстанская премьер-лига не попала в их число.

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