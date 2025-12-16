Алматинский "Кайрат" вошел в топ-500 лучших футбольных клубов мира

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала обновленный рейтинг 500 лучших футбольных клубов мира за 2025 год, сообщает Zakon.kz.

В списке единственным представителем Казахстана стал алматинский клуб "Кайрат", занявший 240-е место с 90,75 балла.

Рейтинг IFFHS учитывает результаты команд в национальных чемпионатах, кубках и международных соревнованиях за последние 12 месяцев. В рейтинг были включены ведущие клубы Европы, Латинской Америки, Азии и Африки, но "Кайрат" стал одним из немногих представителей Восточной Европы и Центральной Азии в списке.

Лидирующую позицию в обновленном рейтинге занял французский "Пари Сен-Жермен", а на втором месте расположился испанский "Реал Мадрид". Замыкает тройку лучших английский "Челси".

15 декабря алматинский "Кайрат" объявил о подписании контракта с 25-летним финским полузащитником Яакко Оксаненом. Соглашение с футболистом рассчитано до декабря 2027 года.

