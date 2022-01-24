20:46 24.01.2022
Студент устроил стрельбу в Гейдельбергском университете – есть раненые
Фото: Instagram/polizei_bw
Несколько человек получили ранения в результате стрельбы в понедельник в Гейдельбергском университете в Германии, сообщает Zakon.kz.
Мотивы открывшего огонь мужчины остаются неизвестны. Сколько человек получили ранения, не уточняется, передает DPA.
Злоумышленник, по данным полиции, использовал несколько единиц длинноствольного оружия. Стрелять он начал во время лекции в аудитории учебного заведения, ранив нескольких присутствующих.
Известно, что это студент, при задержании он оказал сопротивление и был ранен, затем покончил с собой.
Полиция не видит политической или религиозной подоплеки в этом деле.
Гейдельберг – исторический город на северо-западе земли Баден-Вюртемберг.