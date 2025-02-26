Несколько человек получили ранения во время стрельбы у здания суда в Германии

Несколько человек получили ранения в результате стрельбы у здания земельного суда в городе Билефельд на северо-востоке Германии, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты Berliner Zeitung, выстрелы прозвучали перед началом судебного разбирательства по делу профессионального боксера Бесара Нимани.

"В данный момент полиция проводит крупную операцию", – говорится в сообщении.

Известно, что в Нимани стреляли в марте 2024 года, он получил ранения, не совместимые с жизнью. Предполагается, что сегодня было совершено нападение на его родственников. По данным СМИ, пострадали три человека, официально это не подтверждено.

Кроме того, пока не уточняется, сколько было стрелков. По некоторой информации, их могло быть двое: одного задержали, а другой забаррикадировался в укрытии.

Ранее стало известно о гибели четырех человек в результате дорожно-транспортного происшествия, которое случилось в Алматинской области.