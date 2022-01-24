Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
21:10 24.01.2022

Казахстан и Татарстан намерены довести товарооборот до $1 млрд

Казахстан и Татарстан намерены довести товарооборот до $1 млрд Фото: пресс-служба премьер-министра РК
Премьер-министр РК Алихан Смаилов встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, прибывшим в Казахстан с рабочим визитом, сообщает Zakon.kz.

Рустам Минниханов выразил глубокие соболезнования семьям погибших в результате агрессии деструктивных сил, а также поддержку казахстанскому народу в столь трудный для страны момент, передает пресс-служба премьер-министра РК.

На встрече обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, сельскохозяйственной, нефтегазохимической сферах, промышленной кооперации и других отраслях.

Также в ходе встречи была рассмотрена перспектива создания в Казахстане инжинирингового исследовательского центра КАМАЗ.

В активной стадии находится проект по производству в Атырауской области бутадиеновых каучуков, применяемых в модификации битума, изготовлении адгезивов, клеев, резин и экологически чистых шин.

Казахстан является одним из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. Двусторонний товарооборот за 11 месяцев 2021 года составил 423,3 млн долларов. В ближайшие годы стороны намерены довести данный показатель до 1 млрд долларов.

Новость по теме

Касым-Жомарт Токаев принял президента Татарстана Рустама Минниханова

Константин Вноровский
Россия Казахстан Татарстан
Врачи обратились к президенту с просьбой освободить Елжана Биртанова
24.01.2022
Zakon.kz запустил новое мобильное приложение
24.01.2022
В Казахстане создано командование Сил специальных операций Вооруженных сил
24.01.2022
Глава «Самрук-Казына» отреагировал на критику Токаева
24.01.2022
Данияр Ашимбаев: Основной движущей силой теракта были экстремистские группировки
24.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости