Казахстан и Татарстан намерены довести товарооборот до $1 млрд

Рустам Минниханов выразил глубокие соболезнования семьям погибших в результате агрессии деструктивных сил, а также поддержку казахстанскому народу в столь трудный для страны момент, передает пресс-служба премьер-министра РК.

На встрече обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, сельскохозяйственной, нефтегазохимической сферах, промышленной кооперации и других отраслях.

Также в ходе встречи была рассмотрена перспектива создания в Казахстане инжинирингового исследовательского центра КАМАЗ.

В активной стадии находится проект по производству в Атырауской области бутадиеновых каучуков, применяемых в модификации битума, изготовлении адгезивов, клеев, резин и экологически чистых шин.

Казахстан является одним из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. Двусторонний товарооборот за 11 месяцев 2021 года составил 423,3 млн долларов. В ближайшие годы стороны намерены довести данный показатель до 1 млрд долларов.