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Законодательство РК
23:20 24.01.2022

Для каких объектов смягчат карантин в Казахстане

Каких объектов снимут карантинные ограничения Фото: Zakon.kz
Стало известно, для каких объектов и отраслей снимут карантинные ограничения после соответствующего решения МВК по недопущению распространения COVID-19 на территории РК, сообщает Zakon.kz.

Список приводит сайт НПП РК «Атамекен»

Без ограничений при наличии «зеленого» статуса смогут работать объекты и отрасли:

  • проводящие торжественные, памятные, семейные мероприятия: банкеты, свадьбы, юбилеи, поминки;

  • организующие конференции, форумы, зрелищные и иные мероприятия с массовым скоплением людей;

  • выставки, марафоны на открытом воздухе;

  • спортивные мероприятия со зрителями;

  • религиозные объекты, в том числе проведение коллективных богослужений в закрытых помещениях;

  • игровые клубы, казино, ночные клубы и караоке;

  • ТРЦ, торговые дома и торговые сети (непродовольственные) с торговой площадью свыше 100 кв. м;

  • торговые сети (продовольственные) с торговой площадью свыше 6 тыс. кв. м;

  • сауны, бани, бассейны;

  • спортивно-оздоровительные центры, фитнес и йога-центры.

Без ограничений при наличии «синего» статуса смогут работать следующие участники проекта Ashyq:

  • отели, гостиницы;

  • аэропорты;

  • железнодорожные, автомобильные и водные вокзалы, речные и морские порты, автостанции, автопереходы;

  • пункты обслуживания пассажиров ЦОН;

  • банки, отделения АО «Казпочта»;

  • объекты общественного питания (в помещении) по типу столовых без реализации алкогольных напитков;

  • крытые рынки;

  • объекты образования, вузы, колледжи, образовательные центры;

  • центры и салоны красоты, СПА, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг (по записи);

  • межобластные, внутриобластные, городские регулярные и нерегулярные (туристические) перевозки.

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Карантин ослабят для объектов, работающих по «зеленому» статусу

Объекты общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе и кофейни, бильярдные, боулинг-центры, театры, кинотеатры, концертные залы, филармонии, цирки, а также компьютерные клубы начнут работать с ограничениями по заполняемости до 70% в «желтой» и до 60% в «красной» зонах.

Лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи, букмекерские конторы при обеспечении площади не менее 4 кв. м на одного посетителя в «желтой» и «красной» зонах.

Детские развлекательные центры (крытые) при обеспечении площади не менее 10 кв. м на одного человека в «желтой» зоне и не менее 10 кв. м на одного человека при заполняемости не более 60% – в «красной». Океанариумы заработают с ограничениями в «красной» зоне при заполняемости не более 60%.

Константин Вноровский
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