Для каких объектов смягчат карантин в Казахстане
Список приводит сайт НПП РК «Атамекен»
Без ограничений при наличии «зеленого» статуса смогут работать объекты и отрасли:
проводящие торжественные, памятные, семейные мероприятия: банкеты, свадьбы, юбилеи, поминки;
организующие конференции, форумы, зрелищные и иные мероприятия с массовым скоплением людей;
выставки, марафоны на открытом воздухе;
спортивные мероприятия со зрителями;
религиозные объекты, в том числе проведение коллективных богослужений в закрытых помещениях;
игровые клубы, казино, ночные клубы и караоке;
ТРЦ, торговые дома и торговые сети (непродовольственные) с торговой площадью свыше 100 кв. м;
торговые сети (продовольственные) с торговой площадью свыше 6 тыс. кв. м;
сауны, бани, бассейны;
спортивно-оздоровительные центры, фитнес и йога-центры.
Без ограничений при наличии «синего» статуса смогут работать следующие участники проекта Ashyq:
отели, гостиницы;
аэропорты;
железнодорожные, автомобильные и водные вокзалы, речные и морские порты, автостанции, автопереходы;
пункты обслуживания пассажиров ЦОН;
банки, отделения АО «Казпочта»;
объекты общественного питания (в помещении) по типу столовых без реализации алкогольных напитков;
крытые рынки;
объекты образования, вузы, колледжи, образовательные центры;
центры и салоны красоты, СПА, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг (по записи);
межобластные, внутриобластные, городские регулярные и нерегулярные (туристические) перевозки.
Объекты общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе и кофейни, бильярдные, боулинг-центры, театры, кинотеатры, концертные залы, филармонии, цирки, а также компьютерные клубы начнут работать с ограничениями по заполняемости до 70% в «желтой» и до 60% в «красной» зонах.
Лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи, букмекерские конторы при обеспечении площади не менее 4 кв. м на одного посетителя в «желтой» и «красной» зонах.
Детские развлекательные центры (крытые) при обеспечении площади не менее 10 кв. м на одного человека в «желтой» зоне и не менее 10 кв. м на одного человека при заполняемости не более 60% – в «красной». Океанариумы заработают с ограничениями в «красной» зоне при заполняемости не более 60%.