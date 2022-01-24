Для каких объектов смягчат карантин в Казахстане

Список приводит сайт НПП РК «Атамекен»

Без ограничений при наличии «зеленого» статуса смогут работать объекты и отрасли:

проводящие торжественные, памятные, семейные мероприятия: банкеты, свадьбы, юбилеи, поминки;

организующие конференции, форумы, зрелищные и иные мероприятия с массовым скоплением людей;

выставки, марафоны на открытом воздухе;

спортивные мероприятия со зрителями;

религиозные объекты, в том числе проведение коллективных богослужений в закрытых помещениях;

игровые клубы, казино, ночные клубы и караоке;

ТРЦ, торговые дома и торговые сети (непродовольственные) с торговой площадью свыше 100 кв. м;

торговые сети (продовольственные) с торговой площадью свыше 6 тыс. кв. м;

сауны, бани, бассейны;

спортивно-оздоровительные центры, фитнес и йога-центры.

Без ограничений при наличии «синего» статуса смогут работать следующие участники проекта Ashyq:

отели, гостиницы;

аэропорты;

железнодорожные, автомобильные и водные вокзалы, речные и морские порты, автостанции, автопереходы;

пункты обслуживания пассажиров ЦОН;

банки, отделения АО «Казпочта»;

объекты общественного питания (в помещении) по типу столовых без реализации алкогольных напитков;

крытые рынки;

объекты образования, вузы, колледжи, образовательные центры;

центры и салоны красоты, СПА, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг (по записи);

межобластные, внутриобластные, городские регулярные и нерегулярные (туристические) перевозки.

Новость по теме Карантин ослабят для объектов, работающих по «зеленому» статусу

Объекты общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе и кофейни, бильярдные, боулинг-центры, театры, кинотеатры, концертные залы, филармонии, цирки, а также компьютерные клубы начнут работать с ограничениями по заполняемости до 70% в «желтой» и до 60% в «красной» зонах.

Лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи, букмекерские конторы при обеспечении площади не менее 4 кв. м на одного посетителя в «желтой» и «красной» зонах.

Детские развлекательные центры (крытые) при обеспечении площади не менее 10 кв. м на одного человека в «желтой» зоне и не менее 10 кв. м на одного человека при заполняемости не более 60% – в «красной». Океанариумы заработают с ограничениями в «красной» зоне при заполняемости не более 60%.