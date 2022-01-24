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23:58 24.01.2022

На Турцию обрушился снегопад - аэропорт Стамбула закрыт

На Турцию обрушился снегопад - аэропорт закрыт Фото: Twitter/OZCO
Все авиарейсы в аэропорту Стамбула приостановлены из-за ухудшения погодных условий, сообщает Zakon.kz.

Аэропорт Стамбула перестал обслуживать плановые рейсы с 15:00, передает Milliyet.

Руководство аэропорта приостановило прием и отправку всех рейсов из-за сильного снегопада. Между тем, компания «Турецкие авиалинии» сообщила в Twitter, что в связи с непогодой приняла решение отменить все свои рейсы в аэропорту Стамбула до 04:00 25 января.

Метеорологи предупреждают, что снегопад в Стамбуле усилится и будет продолжаться еще три дня. Местные власти призывают граждан без необходимости не выходить из домов. Температура в городе опустилась до - 2 градусов, что на 4-6 градусов ниже средних показателей для января.

Университеты в Стамбуле закрыты до среды, у школьников сейчас каникулы, инвалиды и беременные женщины освобождены от работы в течение двух дней. Ночью из-за сильной гололедицы был перекрыто движение на трассе Стамбул - Анкара, оно было возобновлено в утренние часы.

В регионе Мраморного моря в ряде районов в среднем уже выпало до 20-30 сантиметров снега. Также осадки отмечены в ряде центральных провинций и на юге страны. Снег обещают также и в курортных Анталье, Мармарисе и Бодруме.

Константин Вноровский
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