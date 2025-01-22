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Общество

Аэропорт Алматы выступил с обращением из-за снегопада

Аэропорт Алматы выступил с обращением из-за снегопада, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2025 15:25 Фото: wikimedia
Международный аэропорт Алматы сегодня, 22 января 2025 года, обратился к пассажирам из-за ухудшения погодных условий, сообщает Zakon.kz.

В департаменте корпоративных коммуникаций аэропорта южной столицы заявили:

"В связи с ухудшением погодных условий производственные службы аэропорта работают в усиленном режиме. Введены ограничения по предоставлению услуг по деайсингу в связи с интенсивностью снега. Все службы аэропорта работают в усиленном режиме, принимая все необходимые меры для минимизации задержек и восстановления нормального хода операций".

Пассажиров попросили проверять актуальный статус рейсов на официальных сайтах аэропорта и авиакомпаний перед отправлением, а также поблагодарили "за понимание и сотрудничество".

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В Алматы с обеда 22 января 2025 года начался сильный снегопад. Все, как и прогнозировали синоптики. Из-за непогоды в городе образовались 9-балльные пробки, а в аэропорту задерживаются рейсы.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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