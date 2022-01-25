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09:13 25.01.2022

Дикий марал забрел в село на востоке Казахстана

марал попал на видео Фото: pexels
Жители Восточного Казахстана засняли редкие кадры: в объектив попал дикий марал, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сюжете телеканала «Астана», животное забрело в село Бутаково.

Скорее всего, чтобы поживиться сеном, которое обычно складируют в конце огородов. В регионе зима выдалась снежная, ударили морозы и таежным обитателям становится все труднее искать пропитание, – говорится в публикации.

Авторы видео уверяют, что марал цел и ушел в тайгу. Правда, изрядно облаянный деревенскими собаками.

Еще одну эффектную встречу сняли павлодарцы.

Они стали свидетелями охоты беркута на зайца. Косой долго удирал от хищной птицы, хитрил и выписывал круги на снегу. Но удача в тот день была на стороне пернатого повелителя степей.

Анастасия Московчук
Восточно-Казахстанская область
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