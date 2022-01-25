09:13 25.01.2022
Дикий марал забрел в село на востоке Казахстана
Фото: pexels
Как отмечено в сюжете телеканала «Астана», животное забрело в село Бутаково.
Скорее всего, чтобы поживиться сеном, которое обычно складируют в конце огородов. В регионе зима выдалась снежная, ударили морозы и таежным обитателям становится все труднее искать пропитание, – говорится в публикации.
Авторы видео уверяют, что марал цел и ушел в тайгу. Правда, изрядно облаянный деревенскими собаками.
Еще одну эффектную встречу сняли павлодарцы.
Они стали свидетелями охоты беркута на зайца. Косой долго удирал от хищной птицы, хитрил и выписывал круги на снегу. Но удача в тот день была на стороне пернатого повелителя степей.