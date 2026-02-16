#Референдум-2026
События

Редкий хищник с невероятным зрением появился на востоке Казахстана

орлан-белохвост, птица, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 15:43 Фото: pixabay
Сотрудники Катон-Карагайского национального парка поделились интересными данными и кадрами редкого символа дикой природы Казахстана – орлана-белохвоста, сообщает Zakon.kz.

Так, известно, что в окрестностях села Аккайнар в Восточно-Казахстанской области был запечатлен удивительный представитель пернатых хищников – орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla).

Стоит напомнить, что этот величественный вид занесен в Красную книгу Казахстана, а его появление – важное напоминание о том, насколько ценно сохранять естественную среду обитания редких животных.

Интересный факт

Орлан-белохвост способен заметить добычу с высоты более одного километра благодаря своему невероятно острому зрению.

Также известно, что это одна из самых крупных хищных птиц. В Казахстане гнездится вблизи крупных рек, озер и водохранилищ, предпочитая труднодоступные участки с высокими деревьями или скалами. Строит огромные гнезда – до 2 метров в диаметре. Пары часто используют одно и то же гнездо много лет, ежегодно его достраивая.

Немного ранее мы рассказывали, что сотрудники особо охраняемого парка в Павлодарской области ловили редких птиц для вывоза за границу.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
