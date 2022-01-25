Какие ограничения сняты с субъектов бизнеса в Казахстане

В целях реализации поручений главы государства от 21 января 2022 года также рассмотрены и одобрены на МВК подходы к снижению ограничений для субъектов бизнеса. Будет продолжено дальнейшее внедрение проекта Ashyq на объектах бизнеса, сняты ограничения по времени работы во всех зонах, для всех объектов, допускающих посетителей как с «зеленым», так и с «синим» статусом. Министр здравоохранения Ажар Гиният

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Она добавила, что при использовании только «зеленого» статуса в Ashyq, независимо от зоны эпидриска, без ограничений могут проводиться торжественные, памятные, спортивные мероприятия, выставки, форумы, не ограничивается деятельность спорткомплексов, оздоровительных и религиозных объектов, развлекательных объектов, ТРЦ, торговых сетей.

Также, по ее словам, при наличии «синего» статуса, независимо от зоны эпидриска, допускается вход без ограничений в отели, гостиницы, аэропорты, ж/д- и автовокзалы, ЦОНы, отделения АО «Казпочта», банки, объекты общественного питания по типу столовых, крытые рынки, образовательные центры, СПА-центры, салоны красоты, на межобластные, внутриобластные, городские перевозки.

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Для ряда объектов, куда допускается вход посетителей с «синим» статусом, снимаются ограничения в «зеленой» зоне. Заполняемость объектов общепита по типу ресторанов, объектов культуры, игровых и развлекательных заведений для взрослых и детей увеличена в «желтой» зоне до 70%, в «красной» – до 60%.