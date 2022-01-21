13:58 21.01.2022
Не нужно душить бизнес – Токаев поручил пересмотреть карантинные ограничения
Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству пересмотреть карантинные ограничения для бизнеса, передает корреспондент Zakon.kz.
По его словам, малый и средний бизнес в Казахстане и так не сильно развивается. Ко всему этому нарастает и недоверие между государством и бизнесменами, особенно в условиях ужесточения карантинных мер.
Судя по всему, COVID-19 в форме «омикрон-штамма» становится всеобщим явлением,и похоже на то, что очень многие будут вынуждены переболеть им. Но в этих условиях жесткие карантинные меры в отношении МСБ, особенно в сфере услуг, насколько они рациональны, насколько они практичны? Я обращаюсь к правительству – пересмотрите все это. Ну зачем нам в этих условиях душить МСБ и практически создавать неравные условия в экономике?Касым-Жомарт Токаев
Ранее президент на встрече с крупными представителями бизнес-сообщества заявил, что разрыв между богатыми и бедными достиг недопустимого уровня. Доходы большинства населения уменьшаются и не превышают 50 тыс. тенге, поэтому ситуацию нужно срочно менять.