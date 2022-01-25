Анна Данилина завоевала путевку в полуфинал AusOpen-2022

Соперницами Анны и Беатрис по четвертому кругу парного разряда стали Ребекка Петерсон (Швеция) и Анастасия Потапова (Россия). Как и предыдущие три игры, Данилиной и Хаддад Майя для успеха понадобились все три сета – 4:6, 7:5, 6:3. Для итоговой победы они потратили два часа и три минуты.

Теперь обе теннисистки впервые в карьере сыграют на стадии полуфинала турнира Большого шлема – Чемпионата Австралии.

Противостоять им в финальной схватке будут главные фаворитки этих состязаний – японки Сюко Аояма и Эна Сибахара, вторые сеяные AusOpen-2022.

10 дней назад они уже встречались на турнире в Сиднее.

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