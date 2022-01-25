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10:00 25.01.2022

Анна Данилина завоевала путевку в полуфинал AusOpen-2022

Теннис AusOpen-2022 1/4 финала Фото: ktf.kz
Казахстано-бразильская пара Анна Данилина и Беатрис Хаддад Майя выиграли матч четвертьфинала Чемпионата Австралии по теннису, сообщает Zakon.kz.

Соперницами Анны и Беатрис по четвертому кругу парного разряда стали Ребекка Петерсон (Швеция) и Анастасия Потапова (Россия). Как и предыдущие три игры, Данилиной и Хаддад Майя для успеха понадобились все три сета – 4:6, 7:5, 6:3. Для итоговой победы они потратили два часа и три минуты.

Теперь обе теннисистки впервые в карьере сыграют на стадии полуфинала турнира Большого шлема Чемпионата Австралии.

Противостоять им в финальной схватке будут главные фаворитки этих состязаний – японки Сюко Аояма и Эна Сибахара, вторые сеяные AusOpen-2022.

10 дней назад они уже встречались на турнире в Сиднее.

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