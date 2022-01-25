Мяч Игиты признан голом дня на Евро-2022

Гол вратаря сборной Игиты оказался переломным в матче с командой Финляндии, которая завершилась триумфом казахстанской сборной со счетом 6:2.

Игита, кроме того, стал автором исторического достижения. Голкипер забивал мячи на трех чемпионатах Европы подряд. На Евро-2016 Игита забил Сербии, а два года спустя поразил ворота Испании.

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