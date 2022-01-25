10:45 25.01.2022
Мяч Игиты признан голом дня на Евро-2022
Фото: Instagram/kff_team
Очередной гол в исполнении капитана сборной Казахстана по футзалу признан УЕФА самым красивым во втором туре европейского первенства, сообщает Zakon.kz.
Гол вратаря сборной Игиты оказался переломным в матче с командой Финляндии, которая завершилась триумфом казахстанской сборной со счетом 6:2.
Игита, кроме того, стал автором исторического достижения. Голкипер забивал мячи на трех чемпионатах Европы подряд. На Евро-2016 Игита забил Сербии, а два года спустя поразил ворота Испании.
— UEFA Futsal (@UEFAFutsal) January 24, 2022
🇰🇿 Higuita thunderbolt! 🚀@leohiguita ⚽️@volkswagen | #FEUROGoal | #FutsalEURO pic.twitter.com/4Ste7PbL3I
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