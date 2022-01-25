Ученые, врачи и преподаватели поддержали экс-министра Биртанова

Авторы петиции отметили, что «следственные органы, прокуратура и судьи не обращают внимание на доводы Биртанова о его невиновности». Среди подписантов обращения к президенту Касым-Жомарту Токаеву с просьбой прекратить «незаконное уголовное преследование Биртанова» много медиков, профессоров, преподавателей.

В их числе: руководитель РОО «Казахстанская ассоциация менеджеров здравоохранения» Айнур Айыпханова, президент ОО «Общество детских неврологов, нейрофизиологов, психиатров и психотерапевтов» Алтыншаш Джаксыбаева, президент ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация паллиативной помощи» Гульнара Кунирова, ректор НАО «КазНМУ им. Асфендиярова» Талгат Нургожин, руководитель Управления здравоохранения Атырауской области Асхан Байдувалиев и многие другие.

Активную поддержку казахстанцев бывший министр здравоохранения получает и в соцсетях. Среди сторонников Елжана Биртанова и представитель общественного фонда «Кен журек» Елена Дзвоник.

Все просто. Для меня это самый открытый министр здравоохранения, который всегда был на связи и реагировал на проблемы людей здесь и сейчас. При нем был принят протокол лечения эпилепсии у детей, за что мы боролись много лет. Елена Дзвоник

Репродуктолог с 40-летним стажем работы, ученый, преподаватель и общественный деятель Вячеслав Локшин отметил, что Биртанов – потомственный врач и неравнодушный министр.

Он многое сделал за время пребывания на посту, многие люди ему благодарны. Сейчас все не понимают, что конкретно ему вменяют в вину. Программа цифровизации ведь есть. Да, она нуждается в доработке, но как дорабатывать, если ее закрыли? Вдобавок, если бы были весомые доказательства вины Елжана Биртанова, следствие не тянулось бы так долго. Врачи вправе задавать вопросы следствию. Мы очень надеемся, что предстоящий суд будет объективным и справедливым. Вячеслав Локшин

История с длительным домашним арестом и расследованием дела экс-министра вышла за пределы республики. Елжана Биртанова поддержали и американские коллеги. Профессор Университета Аризоны Лесли Бойер пишет в Facebook, что сомневается в объективности предъявленных экс-министру обвинений.

Он преданный своему делу врач, и как министр здравоохранения своей страны он был главной силой в повышении уровня медицинского обслуживания в Казахстане. Профессор токсикологии Университета Аризоны Лесли Бойер

Экс-министр здравоохранения Елжан Биртанов подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию платформы информатизации Минздрава, которую создала хорватская компания Ericsson Nicola Tesla.

Биртанов находится под домашним арестом уже больше года. Уголовное дело состоит из 133 томов.