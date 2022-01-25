11:48 25.01.2022
Вернуть превышение НДС можно в упрощенном порядке
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В ст. 434 Налогового кодекса внесено дополнение, предусматривающее возврат превышения налога на добавленную стоимость (НДС) в упрощенном порядке. Оно введено в действие с 1 января 2022 года, сообщает Zakon.kz.
С целью стимулирования экспортеров к реализации валютной выручки на территории Республики Казахстан внесено дополнение, предусматривающее упрощенный возврат в размере не более 80% от суммы превышения НДС, субъектам предпринимательства, осуществившим конвертацию не менее 50% валютной выручки, поступившей от экспорта сырья за налоговый период. Комитет госдоходов МФ РК
В КГД также сообщили, что Министерством финансов по согласованию с Министерством национальной экономики для реализации этой нормы разрабатывается проект постановления правительства, которым будет определен перечень субъектов предпринимательства, осуществивших конвертацию не менее 50% валютной выручки, поступившей от экспорта сырья за налоговый период.
Также по согласованию с Нацбанком разрабатывается приказ об утверждении порядка и формы представления заключения в налоговые органы о конвертации валютной выручки.