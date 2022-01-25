Вернуть превышение НДС можно в упрощенном порядке

С целью стимулирования экспортеров к реализации валютной выручки на территории Республики Казахстан внесено дополнение, предусматривающее упрощенный возврат в размере не более 80% от суммы превышения НДС, субъектам предпринимательства, осуществившим конвертацию не менее 50% валютной выручки, поступившей от экспорта сырья за налоговый период. Комитет госдоходов МФ РК

В КГД также сообщили, что Министерством финансов по согласованию с Министерством национальной экономики для реализации этой нормы разрабатывается проект постановления правительства, которым будет определен перечень субъектов предпринимательства, осуществивших конвертацию не менее 50% валютной выручки, поступившей от экспорта сырья за налоговый период.

Также по согласованию с Нацбанком разрабатывается приказ об утверждении порядка и формы представления заключения в налоговые органы о конвертации валютной выручки.