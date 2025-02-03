В правила возврата превышения НДС внесли изменения по недобросовестным поставщикам

Министр финансов приказом от 28 января 2025 года внес изменения в Правила возврата превышения налога на добавленную стоимость и применения системы управления рисками в целях подтверждения достоверности суммы превышения НДС, сообщает Zakon.kz.

В правила внесены дополнительные требования в отношении возврата НДС по недобросовестным поставщикам.

В частности, в пункте 52 правил теперь говорится, что при выявлении по результатам отчета "Пирамида" у поставщиков товаров, работ, услуг нарушений налогового законодательства, подтверждение достоверности суммы превышения НДС, производится в пределах сумм, указанных в требовании и (или) в налоговом заявлении, уменьшенных на суммы превышения НДС, приходящиеся на поставщиков товаров, работ, услуг, у которых установлены нарушения налогового законодательства, учитывая следующие факты, но не ограничиваясь ими:

занижение суммы НДС по реализованным товарам, работам, услугам, выявленное при сопоставлении между сведениями, отраженными в налоговой отчетности по НДС у поставщика и (или) сведениями ИС электронных счетов фактур (ЭСФ) по выписанным счетам фактурам поставщика;

расхождения между сведениями, отраженными в налоговой отчетности по НДС у поставщика и (или) сведений, указанных в реестре счетов-фактур по реализованным товарам, работам, услугам, и сведениями в реестре счетов-фактур покупателя по приобретенным им товарам, работам, услугам;

отнесение в зачет сумм НДС по взаиморасчетам с лицом, снятым с регистрационного учета по НДС, в том числе ликвидированным, бездействующим, банкротом, – с даты снятия такого лица с регистрационного учета по НДС в соответствии со статьей 85 Налогового кодекса;

отнесение в зачет сумм НДС по сделке, признанной недействительной на основании вступившего в законную силу решения суда;

отнесение в зачет сумм НДС по взаиморасчетам с поставщиком, в отношении руководителя (учредителя) которого имеется факт регистрации в Едином реестре досудебного расследования уголовного дела по правонарушениям, указанным в статьях 216 и 245 Уголовного кодекса РК, за исключением прекращенных по реабилитирующим основаниям и по не реабилитирующим основаниям по статье 245 Уголовного кодекса;

отнесение в зачет сумм НДС по взаиморасчетам с поставщиком, в отношении которого выявлены риски, предусмотренные пунктом 47 Правил;

наличие неисполненного налогового обязательства поставщиками по уплате начисленных сумм НДС на дату завершения тематической проверки услугополучателя;

наличие изменения срока исполнения налогового обязательства по уплате НДС в соответствии с главой 6 Налогового кодекса до завершения тематической проверки услугополучателя;

уменьшение налоговых обязательств путем представления дополнительной налоговой отчетности на дату завершения тематической проверки услугополучателя.

Одновременно с этим подпункт 1) пункта 52-1 исключен.

Изменения приняты в целях исключения незаконного и излишнего возврата превышения НДС из бюджета при отсутствии фактической уплаты поставщиками товаров (работ и услуг) начисленных сумм НДС при изменении сроков исполнения налоговых обязательств, а также подачи ими дополнительных форм налоговой отчетности.

Наличие у поставщиков товаров, работ, услуг таких нарушений налогового законодательства, как неисполнение налогового обязательства по уплате НДС, изменение срока уплаты, а также представления дополнительной налоговой отчетности в период налоговой проверки, приводит к потерям бюджета по НДС и, соответственно, к снижению налоговых поступлений.

Таким образом, введенные поправки исключают излишний возврат НДС по недобросовестным поставщикам.

Приказ вводится в действие с 11 февраля 2025 года.