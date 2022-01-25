Нурлан Абдиров назначен главой ЦИК

Назначить Абдирова Нурлана Мажитовича председателем Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, – говорится в официальном сообщении.

Кроме того, указом главы государства полномочия депутата Сената Парламента Абдирова прекращены в связи с переходом на другую работу.

Ранее должность председателя Центральной избирательной комиссии занимал Берик Имашев.

Указом главы государства Берик Имашев освобожден от должности.

Нурлан Абдиров родился 12 января 1961 года в Карагандинской области.

В 1982 году окончил Карагандинскую высшую школу Министерства внутренних дел СССР по специальности «юрист-правовед».

Трудовой стаж:

· преподаватель Карагандинской Высшей школы Министерства внутренних дел СССР (1982-1984);

· преподаватель, старший преподаватель, доцент, заместитель начальника кафедры уголовного права и криминологии КВШ Министерства внутренних дел (ГСК) Республики Казахстан (1987-1997);

· секретарь государственной комиссии Республики Казахстан по контролю за наркотиками (06.1997 – 05.2000);

· заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с наркоманией и наркобизнесом (05.2000 – 12.2000);

· заместитель председателя Комитета по борьбе с наркоманией и наркобизнесом Министерства юстиции Республики Казахстан (01.2001 – 09.2002);

· государственный инспектор секретариата Совета безопасности Республики Казахстан (09.2002 – 2004);

· заведующий отделом общественной и экологической безопасности секретариата Совета безопасности Республики Казахстан (09.2004 – 2005);

· заместитель заведующего секретариатом Совета безопасности Республики Казахстан (04.2005 – 06.2005);

· заместитель секретаря Совета безопасности Республики Казахстан – заведующий секретариатом (06.2005 – 08.09.2009)

· председатель Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан (с 25.01.2022).