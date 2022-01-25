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16:51 25.01.2022

Топ-5 самых известных казахстанских тиктокеров

популярные казахстанские тиктокеры Фото: Instagram\theyolohouse
Большинство людей не воспринимают платформу TikTok всерьез, скептически относятся к блогерам. Однако среди их аккаунтов есть оригинальные, интересные и порой даже познавательные видео, сообщает Zakon.kz.

На тиктокеров традиционно обрушивается шквал негативной критики за «глупое и несерьезное» занятие. Ведь большинство пользователей TikTok снимают видео под звуки, которые находятся в тренде, не придумывая свой оригинальный контент. Однако среди TikTok-аккаунтов есть оригинальные, интересные и порой познавательные видео, которые зрители оценивают по достоинству.

Некоторые известные TikTok-блогеры затмевают по популярности общепризнанных звезд эстрады и кинематографа! Подрастающее поколение интересуется, подражает и фанатеет по TikTok-звездам по ту сторону экрана.

Zakon.kz публикует топ-5 известных казахстанских TikTok-блогеров.

Хомяк

19-летняя Алина из Алматы с миловидными ушами и розовым носиком обошла по количеству подписчиков известную российскую телеведущую Ольгу Бузову. Контент Алины состоит из танцев, взаимодействий с аудиторией и «липсининга» (пение губами). Алина – член казахстанского TikTok-хауса Yolo House, 2021 году она приняла участие в одном из выпусков юмористического шоу Comedy Club. На данный момент количество подписчиков юной тиктокерши составляет более 36 млн. 

Kagiris Twins

Сестры-близнецы из Алматы Наргиз и Томирис являются любимицами миллионов. Основной контент канала – короткие и юмористические видео. Также девочки ведут Instagram-блог и YouTube-канал. Количество подписчиков – 5,4 млн.  

i_am_doshik

Даша Дошик – тиктокерша из Алматы, которая зачастую снимает юмористические зарисовки из жизни. Помимо аккаунта в TikTok, где насчитывается 18 млн подписчиков, у Даши есть страница в Instagram. 

Ерболат Жанабылов

Лидер рейтинга топ-10 Instagram-инфлюенсеров из Казахстана, составленного Forbes Kazakhstan. Основной контент – семья, отношения с женой и сыном. Аккаунт Ерболата в TikTok насчитывает 2,3 млн, а в Instagram – 7,7 млн подписчиков. 

Simbachka

Аккаунт с аудиторией в 7,8 млн подписчиков, посвященный кошкам и юмористическим видео, ведет парень по имени Артем. Основным персонажем канала была кошка Симбочка, которую позже сбила машина. Артем завел новую кошку, но очень часто вспоминает Симбочку и посвящает ей видео. 

Наргиз Рахимжан
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