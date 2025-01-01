Топ-5 самых ожидаемых видеоигр 2025 года

Новый год – это всегда новая глава в жизни, от которой люди ожидают чего-то свежего и оригинального. Не исключение и геймеры, надеющиеся на интересные проекты. Zakon.kz рассказывает, каких релизов они ждут больше всего.

Cronos: The New Dawn

Игра уже пришлась по душе, судя по реакции на трейлер, любителям нетривиальных хорроров.

Грань между прошлым и будущим стирается настолько, что выживать придется в обеих временных линиях. Ведь позади – Перемена, раз и навсегда перечеркнувшая привычную жизнь человечества. А впереди – лишь пустота, хаос и чудища, от которых необходимо отбиваться, если хотите спасти свою шкуру. Да ладно бы это, спасать-то придется не только себя, но и людей, когда-то уже погибших во время катаклизма и чрезвычайно важных для истории. Сумеете ли вы на нее повлиять?

Mistfall Hunter

Переносит в атмосферу темного фэнтези, в постапокалиптичный мир, едва устоявший после битвы богов. Война возымела последствия – силы зла одолели все вокруг. А сражаться с ними и спасать мирок по классике вынуждена кучка энтузиастов.

Кстати, о сражениях. Критики отмечают продвинутую боевую систему, так что скучно не будет.

WUCHANG: Fallen Feathers

Добро пожаловать в Древний Китай, где люди страдают от страшного недуга, порождающего монстров. Страдает от него и главная героиня Вучан. И мало воительнице проблем, так еще и страну раздирают междоусобицы. А значит, разбираться ей придется разом и в своем прошлом, и в себе, и в окружающем беспорядке. А вам предстоит ей в этом помочь. К слову, любители видеоигр хвалят этот образчик за сочетание экшна и глубоко проработанного сюжета.

Mouse: P.I. For Hire

Однозначно "зайдет" тем, кто предпочитает не наивные сказки про принцесс, а мрачные теории заговора о тайнах "мышиной корпорации". Хотя бы потому, что визуальный стиль игры и черно-белая картинка отсылают к олдскульным мультфильмам студии Disney, а сюжет оказывается куда мрачнее и кровожаднее привычных историй про Микки Мауса.

Да, здесь вы "бегаете" за мышь, но непростую. Главный герой – частный детектив. Еще и стреляет неплохо...

Pioner

Снова постапокалипсис, но в сеттинге пережившего техногенную катастрофу Советского Союза. Антураж соответствующий. Задача игрока проста – выжить среди аномалий и враждебных существ, а помимо этого, узнать, что же именно все-таки произошло на некогда процветающей земле.

Интересный факт: к игре приложили руку люди, ответственные за хитовые S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl и Atomic Heart. А значит, Pioner стоит как минимум внимания со стороны геймерского сообщества.