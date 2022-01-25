Казахстанским олимпийцам созданы условия для тренировок на родине

Неутихающая пандемия COVID-19 заставляет спортсменов и тренеров быстро менять планы проведения учебно-тренировочных сборов, если они намечены за границей. Другое дело, когда можно готовиться к самым крупным соревнованиям, не выезжая из Казахстана.

По данным Национального олимпийского комитета, на 2022 год в Казахстане организацией аккредитованы 35 тренировочных баз для сборных команд по различным видам спорта. С каждым годом их число увеличивается.

Одной из новых баз в списке аккредитованных стала алматинская СДЮШОР №9. Здесь систематически занимаются тысячи детей, а с нового года тренировки здесь могут проводить и национальные сборные Казахстана по спортивной гимнастике, спортивной акробатике, прыжкам на акробатической дорожке и батуте.

Благодаря поддержке руководства городского управления спорта мы произвели капитальный ремонт имеющейся гостиницы и столовой, а также других помещений СДЮШОР №9. Национальный олимпийский комитет признал наши залы подходящими для этапов тренировочного процесса национальных сборных по видам спорта, включенным в Олимпийские игры. Директор СДЮШОР №9 Айсулу Сериккызы

Айсулу Сериккызы отмечает, что у алматинских детей спортивная гимнастика вызывает огромный интерес и с каждым годом приходит все больше желающих заниматься именно этим видом спорта.

Тренируются на родине и казахстанские спортсмены, которым предстоит принять участие в приближающихся Зимних Олимпийских играх в Пекине. Более того, для них организованы специальные карантинные зоны в формате «пузыря»: спортсменам, тренерам и персоналу нельзя покидать их и контактировать со внешним миром офлайн.

Мастера конькобежного спорта и шорт-трека находятся в столице страны, проводя УТС на базе ледового дворца «Алау».

В Алматы тренировки проводят представители лыжных видов спорта (горнолыжники, фристайлисты, мастера по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью).

Из-за особенностей этих видов спорта командам организовали «чистый» транспорт для их перемещения на лыжные спортивные объекты без промежуточных остановок. Все водители и персонал, контактирующие со спортсменами и тренерами, также проживают в «пузыре», ежедневно сдают ПЦР-тесты. Таким образом, все живые контакты с внешней средой исключены, но при этом тренировки идут по плану.

Ожидается, что отечественные олимпийцы-зимники вылетят в Пекин 27 января чартерным рейсом.

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