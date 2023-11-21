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Как казахстанских футболистов встретили на Родине

Как казахстанских футболистов встретили на Родине Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта РК
21 ноября 2023 года сборную Казахстана по футболу торжественно встретили в аэропорту им. Н.Назарбаева после матча со Словенией, сообщает Zakon.kz.

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На месте присутствовали семьи и родные футболистов, болельщики, а также министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев и аким Астаны Женис Касымбек.

"Вы подарили множество позитивных и радостных эмоций всем казахстанцам, даже тем, кто был далек от футбола, да и от спорта в целом. Своей достойной игрой поменяли отношение ко всему футболу в стране, подняли имидж Казахстана на международной арене. Вся страна не спала и болела за вас перед своими экранами. Вы большие молодцы, сумели сплотить всю страну вокруг себя. Тысячи детей хотят быть похожими на вас и также в будущем играть за сборную Казахстана. Спасибо, ребята, за все!"Ермек Маржикпаев
Как казахстанских футболистов встретили на Родине

Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта РК

Примечательно, что фанаты подготовились к встрече с футболистами.

Они растянули баннеры и выстроились в живой коридор. Болельщики поблагодарили команду, скандировав кричалки.

Как казахстанских футболистов встретили на Родине

Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта РК

Футболисты и тренерский штаб в ответ высказали свои слова благодарности всем фанатам и просто любителям футбола за оказанную поддержку во всем отборочном цикле.

Как казахстанских футболистов встретили на Родине

Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта РК

Команда отметила, что несмотря на то, что решающий матч был на выезде, они чувствовали, что вся страна этой ночью болеет за них.

В ночь на 21 ноября 2023 года национальная сборная Казахстана встречалась со Словенией в рамках отборочного турнира Евро-2024 и уступила соперникам со счетом 2:1.

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Несмотря на то, что наша сборная не смогла получить прямую путевку в финальный этап чемпионата Европы через отборочные соревнования, она сохранила возможность выйти на Евро через плей-офф Лиги Наций. Нашу команду ждут чемпионы Европы 2004 года – сборная Греции. Матч запланирован на март 2024 года в Афинах.

Кроме того, в СМИ появилась информация о том, что "матч жизни" против словенской сборной в рамках отбора Евро-2024 может стать последним для российского специалиста Магомеда Адиева в качестве главного тренера сборной Казахстана.

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Анастасия Московчук
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