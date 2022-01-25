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13:12 25.01.2022

Массовое отключение электричества – «АлЭС» и Мойнакская ГЭС увеличивают мощность

Электроэнергия Фото: Zakon.kz
В «Самрук-Энерго» сообщили, что АО «Алматинские электрические станции» и Мойнакская ГЭС увеличивают мощность в связи с перебоями с электричеством на юге Казахстана, передает Zakon.kz.
В 11:59 произошло выделение Алматы и алматинского энергоузла на изолированную работу вследствие аварийного отключения высоковольтных линий электропередачи, связывающих регион с северной и южной частями энергосистемы. Причины произошедшего выясняются.АО «Самрук-Энерго»

Электрические станции АО «АлЭС» и Мойнакская ГЭС сохранили нагрузку и в настоящее время по командам системного оператора увеличивают мощность.

Северные энергоисточники АО «Самрук-Энерго» – Экибастузские ГРЭС несут заданную нагрузку без замечаний. На Экибастузской ГРЭС-1 в работе шесть энергоблоков, текущая нагрузка – 2930 МВт. На Экибастузской ГРЭС-2 в работе оба энергоблока, нагрузка – 950 МВт.

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