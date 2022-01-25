Массовое отключение электричества – «АлЭС» и Мойнакская ГЭС увеличивают мощность

В 11:59 произошло выделение Алматы и алматинского энергоузла на изолированную работу вследствие аварийного отключения высоковольтных линий электропередачи, связывающих регион с северной и южной частями энергосистемы. Причины произошедшего выясняются. АО «Самрук-Энерго»

Электрические станции АО «АлЭС» и Мойнакская ГЭС сохранили нагрузку и в настоящее время по командам системного оператора увеличивают мощность.

Северные энергоисточники АО «Самрук-Энерго» – Экибастузские ГРЭС несут заданную нагрузку без замечаний. На Экибастузской ГРЭС-1 в работе шесть энергоблоков, текущая нагрузка – 2930 МВт. На Экибастузской ГРЭС-2 в работе оба энергоблока, нагрузка – 950 МВт.