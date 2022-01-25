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14:11 25.01.2022

Карантин для туристов отменили в Индии

Путешествия в Индию Фото: pixabay
Корреспондент Zakon.kz узнал, как с учетом новых правил казахстанцы смогут слетать на отдых в Индию.

Правительство Индии приняло решение отменить семидневный карантин для прибывающих туристов.

Теперь казахстанцы, прилетающие, например, в Гоа из Алматы, сразу заселяются в свой отель и проводят отдых почти так же, как до пандемии. Но с несколькими исключениями. Туристы должны обязательно соблюдать антикоронавирусные правила. Сдачу ПЦР-тестов на COVID-19 никто не отменял. Директор турфирмы Максим Банин

Туристы, которые летят в Индию на семь ночей, сдают ПЦР-тест перед вылетом, по прибытии в аэропорту Гоа и там же, в Гоа, на шестой день пребывания.

Туристы, которые летят в Индию на 14 ночей, сдают ПЦР-тест перед вылетом, по прибытии в аэропорту Гоа, на восьмой и на 12-й дни пребывания в Гоа.

Альберт Ахметов
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