13:59 25.01.2022
Аэропорт и метро в Алматы работают в штатном режиме
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, Международный аэропорт Алматы работает в штатном режиме.
Также в городе функционирует метро.
По информации KEGOC, проблемы возникли в транзите 500 кВ «Север – Восток – Юг Казахстана». Из-за этого произошло аварийное разделение транзита и значительная часть потребителей в Южном Казахстане осталась без света. Объем ограничений составил порядка 1500 МВт.
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