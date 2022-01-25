Аэропорт и метро в Алматы работают в штатном режиме

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, Международный аэропорт Алматы работает в штатном режиме.

Также в городе функционирует метро.

По информации KEGOC, проблемы возникли в транзите 500 кВ «Север – Восток – Юг Казахстана». Из-за этого произошло аварийное разделение транзита и значительная часть потребителей в Южном Казахстане осталась без света. Объем ограничений составил порядка 1500 МВт.

Новость по теме Отключение электроэнергии в Казахстане – названа причина

В АО «Самрук-Энерго» сообщили, что АО «Алматинские электрические станции» и Мойнакская ГЭС увеличивают мощность в связи с перебоями с электричеством на юге Казахстана.