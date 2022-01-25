Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
13:59 25.01.2022

Аэропорт и метро в Алматы работают в штатном режиме

аэропорт Алматы Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
25 января казахстанцы стали жаловаться на массовое отключение электроэнергии, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, Международный аэропорт Алматы работает в штатном режиме.

Также в городе функционирует метро.

По информации KEGOC, проблемы возникли в транзите 500 кВ «Север – Восток – Юг Казахстана». Из-за этого произошло аварийное разделение транзита и значительная часть потребителей в Южном Казахстане осталась без света. Объем ограничений составил порядка 1500 МВт.

Новость по теме

Отключение электроэнергии в Казахстане – названа причина

В АО «Самрук-Энерго» сообщили, что АО «Алматинские электрические станции» и Мойнакская ГЭС увеличивают мощность в связи с перебоями с электричеством на юге Казахстана.

Анастасия Стативкина
Алматы
Нацбанк повысил базовую ставку до 10,25%
24.01.2022
Студентам повысят стипендии в Казахстане
24.01.2022
В «Самрук-Казына» сократили штат на 50%
24.01.2022
Назарбаев Университет: для чего нужен эндаумент-фонд
24.01.2022
При каких симптомах нужно срочно идти к нейрохирургу, рассказал врач
24.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости