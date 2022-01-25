15:12 25.01.2022
Мы готовы оказать помощь – Си Цзиньпин высказался про беспорядки в Казахстане
Фото: kremlin
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин высказался о январских беспорядках в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz
Все мы выступаем категорически против попыток внешних сил инспирировать цветную революцию в регионе, вмешиваться во внутренние дела под предлогом прав человека, подрывать спокойную жизнь наших народов. Недавние беспорядки в Казахстане привели к значительным человеческим жертвам и материальному ущербу. Будучи соседом и другом Казахстана, Китай решительно поддерживает усилия республики по прекращению насилия и стабилизации обстановки. Китай готов оказать Казахстану необходимую поддержку и помощь. Убежден, что под твердым руководством президента Касым-Жомарта Токаева казахстанский народ откроет для своей страны светлое будущее.Председатель КНР Си Цзиньпин
Он отметил, что добрососедство и дружба лежат в основе отношений стран Центральной Азии. По его словам, Китай будет и дальше расширять контакты с государствами региона на высшем и высоком уровнях, активизирует стратегическую координацию.
Считаю важным задействовать роль встреч министров иностранных дел стран Центральной Азии и других механизмов диалога, укреплять нашу солидарность и взаимное доверие, углублять взаимовыгодное сотрудничество в интересах совместного развития и процветания. Председатель КНР Си Цзиньпин