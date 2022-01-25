Демонология казахов: пять самых страшных существ тюркских мифов

Мифические представления о демонах и нечистой силе — неотъемлемая часть легендариума каждого этноса. Казахская мифология корнями уходит в тюркские анимистические представления доисламской эпохи. Как известно, тюркоязычные народы до 960 года по вероисповеданию были язычниками — у них существовал целый пантеон различных богов, духов, существ, монстров и демонов. Эти создания могли жить среди людей, принимать всевозможные облики и управлять стихиями. У казахов духи делятся на два типа: добрые и демонические. Добрых духов казахи называют «аруах». Даже в XXI веке можно часто услышать это слово в казахском лексиконе. Несмотря на то, что казахи в большинстве своем мусульмане, остатки вероисповедания предков дают о себе знать. Нередко в казахском обществе в качестве оскорблений используются названия монстров из тюркской мифологии. Zakon.kz предлагает познакомиться со самыми страшными демоническими созданиями из тюркских легенд и мифов.

Албасты

Демонические персонажи женского пола, обычно предстают в виде обнаженной женщины с длинными распущенными волосами, третьим глазом и длинными когтями. Существовало поверье, что албасты могут принимать облик животных, предметов и насылать на людей проклятия, болезни и ночные кошмары. Этот демон мог также подменить во время родов ребенка. Отсюда и пошли выражения: «албасты тастап кеткен» (оставленный албасты), «албастының қаны» (потомок албасты).

Шайтан

Самым распространенным демоническим духом у казахов, да и у всего мусульманского мира является шайтан. Считается, что шайтаны невидимы, но могут вселяться в тела людей, овладевая их разумом. Они сбивают человека с верного пути, заставляя грешить и забывать о Боге. Единственная защита от шайтана – суры и аяты Корана.

Жалмауыз кемпір (Прожорливая старуха)

Сказочный персонаж, аналог русской Бабы Яги, старуха с двумя-тремя зубами, которая живет в лесу и поедает заблудших людей. Нередко обладает семью головами и предпочитает мясо молодых людей.

Жезтырнак (Медные когти)

Демоническое существо в облике красивой женщины с медным орлиным носом и медными когтями. Она обладает огромной силой и пронзительным криком, которым может убить птиц и мелких животных. В некоторых мифических сказаниях герои побеждали жезтырнаков смекалкой.

Кульдыргыш

Являются в виде девушек с огромной грудью. Обитают в степи и лесах, где они разводят огонь. Сродни сиренам, они соблазняют юношей своими песнями и щекочут до смерти; в полночь могут приходить в юрты. Кульдыргыш убивает человека сильным щекотанием, откуда и происходит само название, обозначающее «заставляющая смеяться».