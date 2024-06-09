Пять человек погибли при страшной аварии в Карагандинской области

В минувшую субботу, ночью 8 июня, в Карагандинской области произошло страшное ДТП, унесшее жизни пяти человек, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала Patriot, трагедия произошла на трассе между городом Абай и поселком Дубовка.





В 22:23 на 931 километре трассы Кызылорда – Павлодар столкнулись три машины – Audi, Chevrolet Cobalt, Toyota Previa. Четверо пассажиров и 22-летний водитель "Кобальта" погибли на месте.

Также после ДТП два человека попали в стационар, в Упрздраве региона их состояние оценили как "стабильно тяжелое".

8 июня 2024 года на 21 километре у села Акшукур Мангистауской области произошло смертельное ДТП с участием школьников.

