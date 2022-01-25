16:00 25.01.2022
Электроснабжение Алматы полностью восстановлено – АЖК
Фото: Zakon.kz
В АО «Алатау жарық компаниясы» сообщили, что электроснабжение города Алматы полностью восстановлено, передает Zakon.kz.
В компании отметили, что из-за аварийной ситуации на высоковольтной ЛЭП «Север – Юг» остались отключенными от электроэнергии 92 тыс. абонентов.
Всего по всем административным районам мегаполиса в момент аварии было обесточено более 92 тыс. потребителей, из которых почти 88,5 тыс. – жилые дома и квартиры. Всем отключенным абонентам подана электроэнергия. Пресс-служба «Алатау жарық компаниясы»
25 января массовое отключение электроэнергии произошло в Алматы и нескольких регионах Казахстана. Кроме того, проблемы со светом наблюдались и в соседних странах.