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16:00 25.01.2022

Электроснабжение Алматы полностью восстановлено – АЖК

высоковольтные провода Фото: Zakon.kz
В АО «Алатау жарық компаниясы» сообщили, что электроснабжение города Алматы полностью восстановлено, передает Zakon.kz.

В компании отметили, что из-за аварийной ситуации на высоковольтной ЛЭП «Север – Юг» остались отключенными от электроэнергии 92 тыс. абонентов.

Всего по всем административным районам мегаполиса в момент аварии было обесточено более 92 тыс. потребителей, из которых почти 88,5 тыс. – жилые дома и квартиры. Всем отключенным абонентам подана электроэнергия. Пресс-служба «Алатау жарық компаниясы»

25 января массовое отключение электроэнергии произошло в Алматы и нескольких регионах Казахстана. Кроме того, проблемы со светом наблюдались и в соседних странах.

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