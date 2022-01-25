В Минэнерго прокомментировали масштабное отключение электроэнергии

По данным ведомства, 25 января 2022 года в 11:59 (по времени Нур-Султана) ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии, произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ «Север – Восток – Юг Казахстана».

В результате произошло аварийное разделение транзита «Север – Восток – Юг Казахстана» с погашением значительной части потребителей южной зоны Казахстана. Объем ограничений составил свыше 1500 мегаватт, в том числе в городе Алматы и Алматинской области порядка 1 тыс. МВт, Жамбылской области – 300 МВт, Туркестанской области – 500 МВт и Кызылординской области – 200 МВт. Пресс-служба Министерства энергетики РК

Отмечается, что в результате глубокой посадки частоты (ниже 47 Гц) произошло полное погашение энергосистем Узбекистана и Кыргызстана. Работой автоматики предотвращено полное погашение Жамбылской ГРЭС, Шымкентской ТЭЦ-3, Кызылординской ТЭЦ-6 и электростанций Алматинской области с сохранением электроснабжения потребителей указанных областей на уровне порядка 500 МВт. Действием автоматики Алматинский энергоузел выделен на изолированную работу с сохранением электропотребления порядка 700 МВт.

В 13:39 полностью восстановлена нормальная схема национальной электрической сети с Алматинским энергоузлом. Региональные электросетевые компании Алматы и Алматинской области осуществляют снятие ограничений, – добавили в пресс-службе ведомства.

Работы по восстановлению электроснабжения южных областей продолжаются.

Напомним, что массовое отключение электроэнергии произошло в Алматы и нескольких регионах Казахстана.

Кроме того, проблемы со светом наблюдались и в соседних странах.

По всему Бишкеку перестали работать насосные станции. В Узбекистане столичное метро приостановило работу. Проблемы со светом также в Самарканде и Бухаре.

Позднее причину массового отключения электроэнергии назвали в KEGOC.