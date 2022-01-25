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Законодательство РК
16:38 25.01.2022

Досрочно прекращены полномочия главы Банка развития Казахстана

Абай Саркулов Фото: БРК
Решением единственного акционера (АО «НУХ «Байтерек») от 24 января досрочно прекращены полномочия Абая Саркулова в качестве председателя правления и члена совета директоров АО «Банк развития Казахстана», передает Zakon.kz

Исполняющим обязанности главы БРК с 25 января назначена Сандугаш Кенжебаева, ранее занимавшая должность заместителя председателя правления банка.

Абай Саркулов родился 13 августа 1981 года в Актюбинской области. В 2003 году с отличием закончил экономический факультет Актюбинского государственного университета им. К. Жубанова по специальности «Банковское дело».

Свою трудовую деятельность в Банке развития Казахстана Абай Саркулов начал в марте 2007 года, пройдя путь от менеджера управления кредитования инфраструктурных проектов до заместителя председателя правления. С февраля 2017 года по апрель 2019 года Абай Саркулов возглавлял исполнительный орган АО «Фонд развития предпринимательства «Даму». Председателем правления БРК Абая Саркулова назначили в апреле 2019 года, на этом посту он сменил Болата Жамишева.

11 января Касым-Жомарт Токаев поручил перестроить деятельность Банка развития Казахстана.

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