Досрочно прекращены полномочия главы Банка развития Казахстана

Исполняющим обязанности главы БРК с 25 января назначена Сандугаш Кенжебаева, ранее занимавшая должность заместителя председателя правления банка.

Абай Саркулов родился 13 августа 1981 года в Актюбинской области. В 2003 году с отличием закончил экономический факультет Актюбинского государственного университета им. К. Жубанова по специальности «Банковское дело».

Свою трудовую деятельность в Банке развития Казахстана Абай Саркулов начал в марте 2007 года, пройдя путь от менеджера управления кредитования инфраструктурных проектов до заместителя председателя правления. С февраля 2017 года по апрель 2019 года Абай Саркулов возглавлял исполнительный орган АО «Фонд развития предпринимательства «Даму». Председателем правления БРК Абая Саркулова назначили в апреле 2019 года, на этом посту он сменил Болата Жамишева.

11 января Касым-Жомарт Токаев поручил перестроить деятельность Банка развития Казахстана.