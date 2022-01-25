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Законодательство РК
17:21 25.01.2022

Пик заболеваемости «Омикроном» в Казахстане прогнозируется в середине февраля

пик заболеваемости Фото: Zakon.kz
Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК рассказала, когда в Казахстане ожидается пик заболеваемости коронавирусной инфекцией, в том числе штаммом «Омикрон», передает корреспондент Zakon.kz.

По словам Есмагамбетовой, Минздрав проводит постоянный прогноз эпидситуации.

По последнему прогнозу, вы знаете, у нас реализуется прогноз по трем сценариям: реалистичный, оптимистичный и пессимистичный. Пик заболеваемости по сегодняшнему прогнозу – это где-то середина февраля.Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова

Сегодня Казахстан, за исключением Туркестанской области, находится в «красной» зоне. 

По данным Минздрава РК, в сутки выявляется 9-10 тыс. заболевших, занятость инфекционных коек составляет 39%, реанимационных коек – 22%, вакцинировано – 80% населения, подлежащего вакцинации.

Оксана Скибан
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