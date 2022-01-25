17:21 25.01.2022
Пик заболеваемости «Омикроном» в Казахстане прогнозируется в середине февраля
Фото: Zakon.kz
Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК рассказала, когда в Казахстане ожидается пик заболеваемости коронавирусной инфекцией, в том числе штаммом «Омикрон», передает корреспондент Zakon.kz.
По словам Есмагамбетовой, Минздрав проводит постоянный прогноз эпидситуации.
По последнему прогнозу, вы знаете, у нас реализуется прогноз по трем сценариям: реалистичный, оптимистичный и пессимистичный. Пик заболеваемости по сегодняшнему прогнозу – это где-то середина февраля.Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова
Сегодня Казахстан, за исключением Туркестанской области, находится в «красной» зоне.
По данным Минздрава РК, в сутки выявляется 9-10 тыс. заболевших, занятость инфекционных коек составляет 39%, реанимационных коек – 22%, вакцинировано – 80% населения, подлежащего вакцинации.