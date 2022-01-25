Озвучен состав казахстанской олимпийской команды

По словам генерального секретаря НОК РК Андрея Крюкова, буквально в последний момент Казахстан получил право отправить еще одного спортсмена в лыжных гонках. Таким образом, в Пекин поедет 34 казахстанских спортсмена, выигравших 87 лицензий. Для 19 из них предстоящая Олимпиада будет первой в карьере. Средний возраст команды – 25 лет.

В лыжных гонках страну представят Виталий Пухкало, Евгений Величко, Ксения Шалыгина, Валерия Тюленева, Ирина Быкова, Надежда Степашкина и Ангелина Шурыга.

В состязаниях по фристайлу-могулу в борьбу вступят Юлия Галышева, Аяулым Амренова, Олеся Граур, Анастасия Городко, Дмитрий Рейхерд и Павел Колмаков. Во фристайле-акробатике честь страны будут защищать Жанбота Алдабергенова, Акмаржан Калмурзаева и Шерзод Хаширбаев.

В горнолыжном спорте казахстанец Захар Кучин выступит в двух дисциплинах – слаломе и гигантском слаломе, у женщин участие в слаломе примет Александра Троицкая.

Сергей Ткаченко и Данил Васильев выйдут на страт в прыжках на лыжах с трамплина. Чингиз Ракпаров станет первым казахстанцем, выступившим в лыжном двоеборье на Зимних Олимпийских играх.

В состязаниях по биатлону на старт выйдут Галина Вишневская-Шепоренко, Александр Мухин и Владислав Киреев. В конькобежном спорте будем болеть за Надежду Морозову, Екатерину Айдову, Дмитрия Морозова, Ивана Аржаникова и Дениса Кузина.

В шорт-треке выступят Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Адиль Галиахметов, Яна Хан и Ольга Тихонова.

В целом делегация будет состоять из 100 человек. Помимо 34 атлетов, в Пекин едут 20 тренеров, семь сервисменов, семь сотрудников штаба, 10 сотрудников комплексных научных групп (врачи и массажисты). Все будет уточняться, большие требования по ковидным ограничениям, может быть и менее 100 поедет. Генеральный секретарь НОК РК Андрей Крюков

Планируют принять участие в официальных мероприятиях и чиновники.

Из чиновников министр Даурен Абаев и вице-министр в моем лице планируют поехать на Олимпиаду. МИД прорабатывает вопрос по поводу участия президента страны на мероприятиях Олимпийских игр. В СМИ ранее уже сообщали, что Китай пригласил руководство нашей страны. Вице-министр культуры и спорта РК Серик Жарасбаев

Андрей Крюков добавил, что в бюджете на участие в Пекинской Олимпиаде предусмотрена сумма в 228 млн тенге, но в итоге цифра будет, скорее всего, меньше.

Знаменосцами команды выступят мастер шорт-трека Абзал Ажгалиев и конькобежка Екатерина Айдова.

Новость по теме Олимпиада-2022 в Пекине: полное расписание выступлений казахстанцев

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