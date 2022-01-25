Штормовое предупреждение объявлено в ряде областей Казахстана

По информации РГП «Казгидромет», 26 января на севере, востоке Северо-Казахстанской области пройдет низовая метель.

На севере области ожидается туман. Ветер западный, юго-западный ночью, на востоке области порывами 15-20 м/с. В Петропавловске ночью 26 января возможна низовая метель. Пресс-служба РГП «Казгидромет»

Кроме того, туман сохранится 26 января на юге, западе и в горных, предгорных районах Туркестанской области.

В Шымкенте, в Туркестане и Уральске 26 января ночью и утром также будет туман.

На западе, севере Западно-Казахстанской области синоптики прогнозируют низовую метель, на севере области – туман.

26 января ночью на юго-западе, днем на северо-западе и в центре Актюбинской области ожидается низовая метель. На севере области туман. Ветер юго-восточный, южный, днем на северо-западе и в центре области порывы 15-20 м/с.