Правительство приняло постановление в отношении выплат за аренду жилья

В рамках исполнения поручения главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева 25 января 2022 года правительство Республики Казахстан приняло постановление, наделяющее Министерство индустрии и инфраструктурного развития (МИИР РК) полномочиями по определению порядка назначения и осуществления выплат за аренду жилья из частного жилищного фонда социально уязвимым категориям граждан. Пресс-служба премьер-министра Казахстана

Отмечается, что принятие данного постановления позволяет министерству утвердить правила назначения и осуществления выплат остро нуждающимся в жилье гражданам за аренду вторичного жилья.