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Законодательство РК
19:38 25.01.2022

Правительство приняло постановление в отношении выплат за аренду жилья

жилье Казахстана Фото: пресс-служба акимата города Нур-Стултан
Правительство Республики Казахстан приняло постановление, наделяющее МИИР РК полномочиями по определению порядка назначения и осуществления выплат за аренду жилья из частного жилищного фонда социально уязвимым категориям граждан, передает Zakon.kz.
В рамках исполнения поручения главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева 25 января 2022 года правительство Республики Казахстан приняло постановление, наделяющее Министерство индустрии и инфраструктурного развития (МИИР РК) полномочиями по определению порядка назначения и осуществления выплат за аренду жилья из частного жилищного фонда социально уязвимым категориям граждан. Пресс-служба премьер-министра Казахстана

Отмечается, что принятие данного постановления позволяет министерству утвердить правила назначения и осуществления выплат остро нуждающимся в жилье гражданам за аренду вторичного жилья.

Оксана Житникова
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