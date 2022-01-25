19:38 25.01.2022
Правительство приняло постановление в отношении выплат за аренду жилья
Фото: пресс-служба акимата города Нур-Стултан
Правительство Республики Казахстан приняло постановление, наделяющее МИИР РК полномочиями по определению порядка назначения и осуществления выплат за аренду жилья из частного жилищного фонда социально уязвимым категориям граждан, передает Zakon.kz.
В рамках исполнения поручения главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева 25 января 2022 года правительство Республики Казахстан приняло постановление, наделяющее Министерство индустрии и инфраструктурного развития (МИИР РК) полномочиями по определению порядка назначения и осуществления выплат за аренду жилья из частного жилищного фонда социально уязвимым категориям граждан. Пресс-служба премьер-министра Казахстана
Отмечается, что принятие данного постановления позволяет министерству утвердить правила назначения и осуществления выплат остро нуждающимся в жилье гражданам за аренду вторичного жилья.