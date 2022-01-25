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21:16 25.01.2022

«Арлан» первым вышел в плей-офф чемпионата Казахстана по хоккею

спорт Фото:
Пресс-секретарь Управления физической культуры и спорта Акмолинской области Махаббат Большина рассказала о том, что кокшетауский «Арлан» первым обеспечил себе путевку в четвертьфинала чемпионата Казахстана по хоккею, передает Zakon.kz.

В городе Атырау победой для хоккейного клуба «Арлан» завершился второй матч против ХК «Бейбарыс». Кокшетаусцы взяли уверенный реванш. Результат встречи – 3:1.

Шайбы забросили: Константин Пархоменко, Даниил Половников и Александр Меньщиков.

Кокшетауский клуб, имея в активе 29 побед и 141 заброшенную шайбу, заработал 61 балл и стал недоступен для команд из нижней части турнирной таблицы.

Спортсмены «Арлана» первыми обеспечили себе место в кубковой восьмерке.

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Елена Беляева
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