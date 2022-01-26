Ген удачи обнаружили ученые у людей с лишним весом

Как пишет rg.ru, любой человек с ИМТ (индексом массы тела) более 30 считается страдающим ожирением, а не просто избыточным весом. Но при этом у двух людей с одинаковым ИМТ может быть разное количество жира, который может быть распределен в разных местах по всему телу. Так, жир на животе (или двойной подбородок) считается менее вредным, чем тот, что обволакивающий внутренние органы, такие, как печень, желудок, сердце и другие. Такой жир называется висцеральным и с ним очень тяжело бороться. А если не снижать его количество, начнутся серьезные проблемы со здоровьем.

То, где будут в организме располагаться жировые отложения, определяют гены. Ученые разделяют ожирение на благоприятное и неблагоприятное.

У некоторых людей есть неудачные гены жира, что означает, что они накапливают более высокие уровни жира повсюду, в том числе под кожей, вокруг печени и поджелудочной железы. Это связано с более высоким риском таких заболеваний, как диабет второго типа. Другим повезло больше, и у них есть гены, которые означают большее количество жира под кожей, но меньшее количество жира в печени и меньший риск таких заболеваний, как диабет второго типа. Это, можно сказать, гены удачи. Преподаватель биологических наук в Лондонском университете Брунеля, доктор Хани Ягуткар

Команда исследователей обнаружила, что из 37 заболеваний, которые они протестировали, 12, включая ишемическую болезнь сердца, инсульт и диабет второго типа, были напрямую связаны с генами.

Однако исследователи предупреждают, что независимо от того, есть ли у кого-то благоприятное или неблагоприятное ожирение, это заболевание представляет серьезную опасность для здоровья. И никакие гены не заменят здоровый образ жизни.

Ученые также обнаружили, что некоторые другие заболевания, которые ранее считались связанными с лишним весом, такие, как болезнь Альцгеймера, по-видимому, все-таки с ним не связаны.