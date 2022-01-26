Известный фотограф насмерть замерз в центре Парижа

Как пишут РИА Новости, трагедия произошла 19 января.

Сотрудников экстренной службы по итогу вызвал один из парижских бездомных.

Фотограф был доставлен в больницу в состоянии сильного переохлаждения и с черепно-мозговой травмой. Он вскоре скончался.

Рене Робер получил международную известность своими фотоработами в области танца фламенко.