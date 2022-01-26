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01:17 26.01.2022

Известный фотограф насмерть замерз в центре Парижа

Франция Фото: pixabay
84-летний Рене Робер вышел из дома, затем во время прогулки упал и потерял сознание. К пожилому мужчине никто не подходил в течение восьми часов, передает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, трагедия произошла 19 января.

Сотрудников экстренной службы по итогу вызвал один из парижских бездомных.

Фотограф был доставлен в больницу в состоянии сильного переохлаждения и с черепно-мозговой травмой. Он вскоре скончался.

Рене Робер получил международную известность своими фотоработами в области танца фламенко.

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