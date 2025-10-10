#АЭС в Казахстане
Мир

Собака спасла пожилую американку, упавшую в обморок во время прогулки

собака спасла пожилую хозяйку, упавшую в обморок во время прогулки, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2025 21:48 Фото: pixabay
Во Флориде преданный пес спас жизнь 86-летней женщине, потерявшей сознание во время прогулки, сообщает Zakon.kz.

По информации New York Post, заместитель шерифа Девон Миллер прибыл по вызову. Супруг пострадавшей встревоженно сообщил, что жена ушла гулять с собакой около часа назад и не вернулась – хотя обычно прогулка занимает не более 15 минут.

Отмечается, что, патрулируя район, Миллер заметил собаку по кличке Иа-Иа, которая металась вдоль дороги. Когда офицер попытался приблизиться к ней, та решительно побежала в сторону жилого квартала, время от времени оборачиваясь, чтобы убедиться, что полицейский идет следом. Через несколько минут Иа-Иа привел Миллера к пожилой женщине, лежащей на тротуаре. Она была в сознании, но, по словам офицера, получила легкие травмы и находилась в шоковом состоянии.

Как уточняется, придя в себя, бабушка похвалила своего спасителя. Офицер отметил, что Иа-Иа – "настоящий герой с хвостом", благодаря которому все закончилось благополучно.

Ранее сообщалось, что женщина предстала перед судом в Финляндии из-за ожирения ее лабрадора-ретривера.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
