Собака спасла пожилую американку, упавшую в обморок во время прогулки

Во Флориде преданный пес спас жизнь 86-летней женщине, потерявшей сознание во время прогулки, сообщает Zakon.kz.

По информации New York Post, заместитель шерифа Девон Миллер прибыл по вызову. Супруг пострадавшей встревоженно сообщил, что жена ушла гулять с собакой около часа назад и не вернулась – хотя обычно прогулка занимает не более 15 минут.

Отмечается, что, патрулируя район, Миллер заметил собаку по кличке Иа-Иа, которая металась вдоль дороги. Когда офицер попытался приблизиться к ней, та решительно побежала в сторону жилого квартала, время от времени оборачиваясь, чтобы убедиться, что полицейский идет следом. Через несколько минут Иа-Иа привел Миллера к пожилой женщине, лежащей на тротуаре. Она была в сознании, но, по словам офицера, получила легкие травмы и находилась в шоковом состоянии.

Как уточняется, придя в себя, бабушка похвалила своего спасителя. Офицер отметил, что Иа-Иа – "настоящий герой с хвостом", благодаря которому все закончилось благополучно.

"Oh, Eeyore, you're a good boy. Grandma loves you. Good boy, Eeyore."



