06:10 26.01.2022
Врач рассказала о течении COVID-19 у привитых и непривитых
Фото: Zakon.kz
Непривитый от КВИ человек даже в случае легкого или среднего течения болезни может страдать от недомогания 10 дней. У привитых симптомы заболевания ощущаются максимум три дня, сообщает Zakon.kz.
Прививка от COVID-19 существенно снижает риск заражения, но не исключает его полностью. Что курс вакцинации точно делает, так это меняет продолжительность COVID-19, если человек все-таки заболел. Об этом рассказала врач-терапевт, генеральный директор Центра иммунокоррекции имени Р.Н. Ходановой Людмила Лапа, сообщает радио Sputnik.
По ее наблюдениям, привитый человек может ощущать симптомы заболевания максимум три дня.
Все пациенты отмечают при легком и среднем течении COVID-19 слабость, усталость, гипергидроз (повышенное потоотделение, – ред.), а также головные боли и боли в суставах. Но у привитых все это проходит за день или за три дня максимум. Температура у привитых тоже может подниматься выше нормы, но всего на один день. Практически не надо принимать никакой терапии.Людмила Лапа
Прививка предотвращает тяжелое течение COVID-19. Если же коронавирусом инфицирован человек, который не прошел курс вакцинации, то даже в случае легкого или среднего течения болезни его ждет как минимум 10 дней недомогания, уточнила врач.
Если говорить про вирусную атаку COVID-19 на невакцинированных, то обычно где-то пять дней люди чувствуют симптомы. У них болит горло, появляется насморк, бывают головные и мышечные боли, потливость. Если было нормальное лечение, то потом еще пять дней человек чувствует слабость и вялость, а затем уже начинается восстановление. Если не было нормального лечения, то придется еще дольше болеть. Людмила Лапа