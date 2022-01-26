Врач рассказала о течении COVID-19 у привитых и непривитых

Прививка от COVID-19 существенно снижает риск заражения, но не исключает его полностью. Что курс вакцинации точно делает, так это меняет продолжительность COVID-19, если человек все-таки заболел. Об этом рассказала врач-терапевт, генеральный директор Центра иммунокоррекции имени Р.Н. Ходановой Людмила Лапа, сообщает радио Sputnik.

По ее наблюдениям, привитый человек может ощущать симптомы заболевания максимум три дня.

Все пациенты отмечают при легком и среднем течении COVID-19 слабость, усталость, гипергидроз (повышенное потоотделение, – ред.), а также головные боли и боли в суставах. Но у привитых все это проходит за день или за три дня максимум. Температура у привитых тоже может подниматься выше нормы, но всего на один день. Практически не надо принимать никакой терапии. Людмила Лапа

Прививка предотвращает тяжелое течение COVID-19. Если же коронавирусом инфицирован человек, который не прошел курс вакцинации, то даже в случае легкого или среднего течения болезни его ждет как минимум 10 дней недомогания, уточнила врач.