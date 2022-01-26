Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
06:57 26.01.2022

Автомат и гранатомет изъяли у участников беспорядков в Кызылорде

Беспорядки-2022 Кызылорда Фото: Антитеррористический центр РК
Сотрудники департамента КНБ по Кызылординской области задержали двоих мужчин, которые были причастны к беспорядкам и нападению на военнослужащих Нацгвардии, сообщает Zakon.kz.

Двоих мужчин 1982 и 1989 годов рождения задержали 19 и 21 января, сообщает Антитеррористический центр.

При обыске у них изъяли автомат Калашникова, магазин с 10 патронами, а также подствольный гранатомет.

В отношении задержанных начали досудебное разбирательство, собранные материалы и вещдоки приобщили к уголовному делу.

Поиск причастных к январским событиям продолжается.

Новость по теме

«Красный» уровень террористической опасности отменяется в Алматы и двух областях

Данияр Кунафин
Беспорядки-2022 Кызылординская область
Мы начали строительство нового Казахстана – Токаев
25.01.2022
В Казахстане пересмотрели сроки карантина и изменения статусов в Ashyq
25.01.2022
Отключение электроэнергии в Казахстане – названа причина
25.01.2022
Заказчики январских терактов рассчитывали на победу – генерал Махмут Телегусов
25.01.2022
Нурболат Айдапкелов назначен первым зампредседателя правления АО «НУХ «Байтерек»
25.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости