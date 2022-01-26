06:57 26.01.2022
Автомат и гранатомет изъяли у участников беспорядков в Кызылорде
Фото: Антитеррористический центр РК
Сотрудники департамента КНБ по Кызылординской области задержали двоих мужчин, которые были причастны к беспорядкам и нападению на военнослужащих Нацгвардии, сообщает Zakon.kz.
Двоих мужчин 1982 и 1989 годов рождения задержали 19 и 21 января, сообщает Антитеррористический центр.
При обыске у них изъяли автомат Калашникова, магазин с 10 патронами, а также подствольный гранатомет.
В отношении задержанных начали досудебное разбирательство, собранные материалы и вещдоки приобщили к уголовному делу.
Поиск причастных к январским событиям продолжается.