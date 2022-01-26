Автомат и гранатомет изъяли у участников беспорядков в Кызылорде

Двоих мужчин 1982 и 1989 годов рождения задержали 19 и 21 января, сообщает Антитеррористический центр.

При обыске у них изъяли автомат Калашникова, магазин с 10 патронами, а также подствольный гранатомет.

В отношении задержанных начали досудебное разбирательство, собранные материалы и вещдоки приобщили к уголовному делу.

Поиск причастных к январским событиям продолжается.