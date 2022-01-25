«Красный» уровень террористической опасности отменяется в Алматы и двух областях

В указанных регионах устанавливается высокий «оранжевый» уровень террористической опасности.

Сохраняется действие высокого «оранжевого» уровня террористической опасности в Нур-Султане и умеренного «желтого» уровня – в Западно-Казахстанской области.

Также с 00:00 26 января в Балхаше, Карагандинской области и Северо-Казахстанской области отменяется умеренный «желтый» уровень террористической опасности.

5 января в Казахстане начались массовые беспорядки и террористические атаки. В результате их лишились жизни 225 человек. 149 из них погибли в Алматы.

На 25 января в производстве следственно-оперативных групп находятся 2044 уголовных дела, по ним задержаны 898 подозреваемых.