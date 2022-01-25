21:05 25.01.2022
«Красный» уровень террористической опасности отменяется в Алматы и двух областях
Фото: Zakon.kz
Республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом сообщил о том, что с 00:00 26 января действие режима антитеррористической операции и критического «красного» уровня террористической опасности будет отменено в Алматы, Алматинской и Жамбылской областях, передает Zakon.kz.
В указанных регионах устанавливается высокий «оранжевый» уровень террористической опасности.
Сохраняется действие высокого «оранжевого» уровня террористической опасности в Нур-Султане и умеренного «желтого» уровня – в Западно-Казахстанской области.
Также с 00:00 26 января в Балхаше, Карагандинской области и Северо-Казахстанской области отменяется умеренный «желтый» уровень террористической опасности.
5 января в Казахстане начались массовые беспорядки и террористические атаки. В результате их лишились жизни 225 человек. 149 из них погибли в Алматы.
На 25 января в производстве следственно-оперативных групп находятся 2044 уголовных дела, по ним задержаны 898 подозреваемых.