Рейтинг одобрения Байдена снизился до 41%

Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена к началу второго года президентства снизился до 41%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Pew Research.

Джо Байден начал свое президентство с положительных оценок работы. Общество выражало уверенность, что президент будет способен справиться с рядом серьезных проблем, в частности, с коронавирусом.

В настоящее время 41% взрослого населения США одобряют работу Байдена, что немного ниже по сравнению с сентябрем (44%) и существенно ниже, чем в апреле прошлого года (59%), отмечается в результатах опроса.

Только 21% населения удовлетворены тем, как идут дела в США, что на 12 пунктов ниже, чем в марте прошлого года (33%), и на 15 пунктов ниже, чем в феврале 2018 года (36%), ближе к началу предыдущего среднесрочного года.

Опрос исследовательского центра Pew проводился 10-17 января среди 5128 взрослых.