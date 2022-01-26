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07:28 26.01.2022

Рейтинг одобрения Байдена снизился до 41%

Рейтинг одобрения Байдена Фото: Twitter/JoeBiden
С начала президентства Джо Байдена общество выражало надежды на его способность решить проблемы, в частности, с пандемией коронавируса в США, сообщает Zakon.kz.

Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена к началу второго года президентства снизился до 41%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Pew Research.

Джо Байден начал свое президентство с положительных оценок работы. Общество выражало уверенность, что президент будет способен справиться с рядом серьезных проблем, в частности, с коронавирусом.

В настоящее время 41% взрослого населения США одобряют работу Байдена, что немного ниже по сравнению с сентябрем (44%) и существенно ниже, чем в апреле прошлого года (59%), отмечается в результатах опроса.

Только 21% населения удовлетворены тем, как идут дела в США, что на 12 пунктов ниже, чем в марте прошлого года (33%), и на 15 пунктов ниже, чем в феврале 2018 года (36%), ближе к началу предыдущего среднесрочного года.

Опрос исследовательского центра Pew проводился 10-17 января среди 5128 взрослых.

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