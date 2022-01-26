12 человек скончались от COVID-19 и пневмонии за сутки в Казахстане

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 26 января 2022 года предоставил Минздрав РК.

В стационарах лечатся 10 027 пациентов, на амбулаторном уровне – 146 882.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 383 пациента;

в состоянии крайней степени тяжести – 134;

на аппарате ИВЛ – 71.

Фото: Минздрав РК