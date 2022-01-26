08:08 26.01.2022
12 человек скончались от COVID-19 и пневмонии за сутки в Казахстане
Фото: Zakon.kz
На 25 января лечение от КВИ продолжают получать 156 909 человек (155 485+ и 1 424-), сообщает Zakon.kz.
Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 26 января 2022 года предоставил Минздрав РК.
В стационарах лечатся 10 027 пациентов, на амбулаторном уровне – 146 882.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 383 пациента;
в состоянии крайней степени тяжести – 134;
на аппарате ИВЛ – 71.
Фото: Минздрав РК
Число заболевших COVID-19 за сутки выросло в Казахстане
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