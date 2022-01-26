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08:08 26.01.2022

12 человек скончались от COVID-19 и пневмонии за сутки в Казахстане

Смертность COVID-19 Казахстан 26 января Фото: Zakon.kz
На 25 января лечение от КВИ продолжают получать 156 909 человек (155 485+ и 1 424-), сообщает Zakon.kz.

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 26 января 2022 года предоставил Минздрав РК.

В стационарах лечатся 10 027 пациентов, на амбулаторном уровне – 146 882.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 383 пациента;

  • в состоянии крайней степени тяжести – 134;

  • на аппарате ИВЛ – 71.

Коронавирус Казахстан 26 января

Фото: Минздрав РК

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