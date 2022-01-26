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10:27 26.01.2022

Названы самые жестокие женщины в зодиакальном мире

гороскоп Фото: pixabay
Астрологи перечислили три жестоких знака зодиака среди женщин, сообщает Zakon.kz.

Иногда, как отмечено в публикации «Пятого канала», женщины в плане жестокости превосходят мужчин.

Овен

Женщина-Овен — жизнерадостная и приятная в общении особа, однако за секунду она способна превратиться в настоящего тирана. Представительницы этого знака зодиака циничны, упрямы и вспыльчивы.

Их может вывести из себя любая мелочь. Они приходят в ярость, если что-то идет не по их плану. Также астрологи отмечают, что вспышки гнева случаются у Овнов, когда они взваливают на себя слишком много обязанностей, как в быту, так и в деловых отношениях. Лучшее, что может сделать мужчина в такой ситуации, – это постараться сгладить острые углы и предложить альтернативу.

Рак

Девушка-Рак — эталон женственности и нежности, однако так кажется только на первый взгляд. Стоит сказать хотя бы одно неверное слово, как она вспыхнет, как спичка.

Представительницы этого знака зодиака на самом деле вспыльчивы, мстительны и обидчивы. Однако астрологи считают, что Раки не способны решиться на что-то коварное, поэтому ожидать от них кровавой мести не стоит. Справиться с женщиной этого знака сможет только тот мужчина, который ее действительно любит.

Скорпион

Женщина-Скорпион одновременно и притягивает, и отталкивает.

Представительницы этого знака зодиака опасны тем, что знают больные места другого человека и способны ужалить своего обидчика. Решив пойти против такой жестокой барышни, вы наживете себе не отступающего врага, который не успокоится, пока не отомстит.

Анастасия Московчук
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