В одном из районов Алматы введен режим антитеррористической операции

Городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом заявил о задержании пятерых лидеров и членов организованной преступной группы.

Подозреваемые участвовали с 4 по 6 января в разбойном нападении на государственные учреждения и коммерческие объекты Алматы. При задержании изъято оружие (пистолеты марки «ПМ», «TT», ружейный обрез, патроны к ним), порошкообразное вещество и таблетки со специфическим запахом, – отмечено в сообщении.

Просим с пониманием отнестись к работе правоохранительных органов, строго следовать их законным требованиям, – говорится в сообщении Алматинского городского оперативного штаба по борьбе с терроризмом.

Стоит отметить, что с 26 января в Алматы критический «красный» уровень террористической опасности сменился на высокий «оранжевый».