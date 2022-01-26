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11:21 26.01.2022

В одном из районов Алматы введен режим антитеррористической операции

полиция Фото: Zakon.kz
С 00:00 26 января до 00:00 27 января на территории Турксибского района Алматы введен режим антитеррористической операции, сообщает Zakon.kz.

Городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом заявил о задержании пятерых лидеров и членов организованной преступной группы.

Подозреваемые участвовали с 4 по 6 января в разбойном нападении на государственные учреждения и коммерческие объекты Алматы. При задержании изъято оружие (пистолеты марки «ПМ», «TT», ружейный обрез, патроны к ним), порошкообразное вещество и таблетки со специфическим запахом, – отмечено в сообщении.

Просим с пониманием отнестись к работе правоохранительных органов, строго следовать их законным требованиям, – говорится в сообщении Алматинского городского оперативного штаба по борьбе с терроризмом.

Стоит отметить, что с 26 января в Алматы критический «красный» уровень террористической опасности сменился на высокий «оранжевый».

Анастасия Московчук
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