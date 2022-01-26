Пекин-2022: озвучена сумма призовых для казахстанских спортсменов

Размер премиальных, к слову, не изменился с момента летней Олимпиады в Токио, прошедшей летом 2021 года.

Мы не делим летние или зимние виды. Все олимпийцы и паралимпийцы, которые завоевали призовые места с первого по шестое, получают денежное вознаграждение. А также законом предусмотрено выделение с первого по третье место местными уполномоченными органами квартир в соответствии с завоеванными медалями. Если говорить о суммах, то за первое место – 250 тыс. долларов, за второе – 150 тыс. долларов, за третье – 75 тыс. долларов, далее по нисходящей. В случае завоевания медали любого достоинства они будут выплачены из государственного резерва. Вице-министр культуры и спорта РК Серик Жарасбаев

Важно отметить, что премиальные также получат тренеры спортсменов, завоевавших места с первого по шестое: вознаграждение будет разделено между личным тренером, первым наставником и главным тренером сборной. За попадание в Топ-6 в командных видах спорта премия положена трем тренерам команды.

Зимняя Олимпиада в Пекине открывается 4 февраля. В ней примут участие 34 казахстанских спортсмена в 9 видах спорта.

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