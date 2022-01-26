Депутат раскритиковал проект приказа Минздрава о мониторинговых группах

На пленарном заседании Мажилиса депутат напомнил, что глава государства на встрече с бизнесом указал на непрактичность карантинных мер и поручил их пересмотреть.

Фракция «Ак жол» с начала пандемии направила два десятка обращений об абсурдности ряда ограничений и беспределе мониторинговых групп. Ввиду того, что на все запросы госорганы отвечали отписками о «неприкасаемом» статусе мониторинговых групп, фракция инициировала поправки в Кодекс «О здоровье народа», где урегулировала их полномочия. Мы зафиксировали, что проведение мониторинга не является проверкой и не относится к госконтролю. Мониторинговые группы в отсутствие представителя СЭС не имеют права возбуждать дела, а их действия сводятся лишь к сбору информации. При этом мониторинговая группа не имеет права вмешиваться в работу бизнеса и не может препятствовать предпринимательской деятельности. Депутат Мажилиса Парламента РК Гани Хамзин

Но в итоге, по его словам, госорганы исказили указанную норму и трактуют ее исключительно в собственную пользу. Так, недавно опубликован проект приказа Минздрава РК «Об утверждении порядка создания мониторинговых групп и проведения мониторинга».

Данный проект полностью противоречит тем подходам, которые были внесены нами в статью 104 новым пунктом 6-1 Кодекса о здоровье и игнорирует заложенные в этой норме права предпринимателей. Например, Кодексом предусмотрено, что информация о созданных мониторинговых группах должна включать в себя состав, полномочия, а также алгоритм их действий. В то же время пунктом 5 проекта указывается, что в состав групп входят представители акиматов, полиции, общественности и волонтеры, а также другие заинтересованные лица. Возникает вопрос: а где полномочия и порядок действий членов группы, например, волонтеров или так называемых «других заинтересованных лиц»? Если же их полномочия не определены, то их включение в состав группы противоречит Кодексу. Гани Хамзин

Также Кодекс предусматривает, что мониторинговые группы осуществляют сбор информации для последующего ее направления в СЭС. Но, как говорит парламентарий, проект приказа определил, что информация подается субъектом здравоохранения о возникновении или угрозе возникновения и распространения эпидемии. Хазин полагает, что в таком случае нет необходимости формирования мониторинговых групп, так как их единственной задачей является сбор информации.

Пункт 10 проекта приказа прямо предусматривает сокрытие от общества информации об ухудшении эпидситуации на конкретной территории или участке. Судя по контексту, это делается с целью «внезапности» мониторинга для предпринимателя. Между тем наша норма Кодекса, напротив, требует максимально прозрачную и открытую для общества работу таких групп. Мы слишком хорошо знаем, чем обычно заканчиваются облавы на бизнес или «гаишники» в кустах, – банальными вымогательствами. Пункт 19 проекта указывает, что в ходе проведения мониторинга члены группы принимают меры по сбору данных –реквизиты, объяснительные, фиксация – для последующего направления материалов в органы СЭС. Депутат Мажилиса Парламента РК

В то же время Кодексом регламентировано, что под сбором информации подразумевается лишь фото- и видеофиксация нарушения.

Принуждение предпринимателей к написанию объяснительных допустимо лишь при проведении полномочной проверки. Однако в указанной норме Кодекса четко зафиксировано, что мониторинг не является проверкой или иной формой госконтроля. А следовательно, никто не имеет права принуждать предпринимателя писать какие-то объяснительные. Мажилисмен Гани Хамзин

Далее пунктом 25 проекта предусматривается, что в случае выявления лиц без наличия документов мониторинговая группа формирует материалы с отражением данных лиц с направлением их в органы СЭС.

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